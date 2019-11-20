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В новом выпуске программы Ксении Cобчак гостем шоу стала режиссер Валерия Гай Германика. Беседа двух прекрасных дам обернулась нешуточным спором.
Когда речь зашла о праве женщины на аборт, режиссер заявила телеведущей, что эта процедура нарушает неотъемлемое право человека на жизнь.
"Там такой же человек...Он не имеет право на жизнь, а права человека мы хотим соблюдать?", -
задалась вопросом Гай Германика.
По мнению же Ксении, матери не нужно рожать, если она не может обеспечить ребенка. Главный принцип в вопросе об абортах – "мое тело – мое дело", подчеркнула Собчак.
"Это самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса... Это чудовищный животный образ жизни. Ты в рамках свиньи живешь, если ты позанимался сексом, у тебя порвался презерватив, и ты пошел, утилитарно сделал аборт", -
эмоционально заявила Валерия.
Кстати, молодой режиссер сейчас находится на последнем месяце беременности.
Полностью интервью Гай Германики Ксении Cобчак доступно на Youtube.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем