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Валерия Гай Германика сцепилась с Собчак из-за секса

Валерия Гай Германика сцепилась с Собчак из-за секса
Валерия Гай Германика. Фото: www.globallookpress.com
Молодой кинематографист резко высказалась на актуальную тему

В новом выпуске программы Ксении Cобчак гостем шоу стала режиссер Валерия Гай Германика. Беседа двух прекрасных дам обернулась нешуточным спором.

Когда речь зашла о праве женщины на аборт, режиссер заявила телеведущей, что эта процедура нарушает неотъемлемое право человека на жизнь.

"Там такой же человек...Он не имеет право на жизнь, а права человека мы хотим соблюдать?", - 

задалась вопросом Гай Германика.

По мнению же Ксении, матери не нужно рожать, если она не может обеспечить ребенка. Главный принцип в вопросе об абортах – "мое тело – мое дело", подчеркнула Собчак.

"Это самые вонючие, мерзкие, гниющие когти апокалипсиса... Это чудовищный животный образ жизни. Ты в рамках свиньи живешь, если ты позанимался сексом, у тебя порвался презерватив, и ты пошел, утилитарно сделал аборт", - 

эмоционально заявила Валерия.

Кстати, молодой режиссер сейчас находится на последнем месяце беременности.

Полностью интервью Гай Германики Ксении Cобчак доступно на Youtube.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Валентина МАЙОРОВА

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