Новогодний выпуск модного журнала украсило необычное фото

Американский актер, телеведущий, певец и дрэг-квин РуПол появился на обложке культового журнала Vanity Fair в прозрачном боди, расшитом стразами. Образ дополнили колготки в сеточку, пышный белокурый парик, а также крупные серьги и браслеты. Цвет боди подобран таким образом, что создается впечатление, что артист полностью обнажен.



"Ты выглядишь великолепно, Ру!", "смотрите и учитесь, дети", "невероятно", "Дух захватывает, мама Ру!", "шикарная обложка, ты королева", "Извините, поднимаю челюсть с пола! Просто сногсшибательно!", -

написали в комментариях на страничке РуПола в Instagram.

Сфотографировала эпатажного шоумена знаменитый фотограф Энни Лейбовиц, которая сотрудничает с культовым изданием более 30 лет.