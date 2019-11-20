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Челюсти упали: актер в женском белье шокировал публику

Челюсти упали: актер в женском белье шокировал публику
РуПол Чарльз. Фото: www.globallookpress.com
Новогодний выпуск модного журнала украсило необычное фото

 Американский актер, телеведущий, певец и дрэг-квин РуПол появился на обложке культового журнала Vanity Fair в прозрачном боди, расшитом стразами. Образ дополнили колготки в сеточку, пышный белокурый парик, а также крупные серьги и браслеты. Цвет боди подобран таким образом, что создается впечатление, что артист полностью обнажен.

"Ты выглядишь великолепно, Ру!", "смотрите и учитесь, дети", "невероятно", "Дух захватывает, мама Ру!", "шикарная обложка, ты королева", "Извините, поднимаю челюсть с пола! Просто сногсшибательно!", - 

написали в комментариях на страничке РуПола в Instagram.

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Публикация от RuPaul Charles (@rupaulofficial)

Сфотографировала эпатажного шоумена знаменитый фотограф Энни Лейбовиц, которая сотрудничает с культовым изданием более 30 лет. 

Валентина МАЙОРОВА

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