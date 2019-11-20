Артистка предстала в необычном образе

Яна Кошкина крайне редко оголяется на камеру, однако свою роскошную грудь подчеркивает эффектными декольте. На этот раз телеведущая опубликовала в Инстаграме кадр, на котором позирует в черном кружевном корсете и рубашке с леопардовым принтом.

"Обожаю свою работу! А кем работаете вы?"

– обратилась к подписчикам знаменитость, которая дополнила свой образ сексуальными очками.

Пока одни поклонники Кошкиной рассказывали о том, кем трудятся, другие сравнили артистку со звездой "Дома-2" Аленой Водонаевой. Впрочем, большинство фанатов девушки обсуждали ее бюст. Интернет-пользователи не могли оторвать взгляда от прелестей Кошкиной.

"Леопардовая барышня с большими сисярами", "Сиськи огонь", "Главные достоинства на месте!", "Кошкина в кошке. Каннибализм", "Вы перец", "Уууххх кошечка Яночка", "С ума сойти, Ян...какая Вы шикарная", "Охх, Яна , ты нереальная просто бомба ))) И сиськи мега крутые", "Кошкина успокойся, у меня бачек потек", "Яна ты секс символ всея Руси", – отметили поклонники телеведущей.

Ранее грудью Кошкиной восхитился Николай Басков.