Актриса блистала в провокационном наряде

Яна Кошкина поместила в Instagram небольшую фотосессию. На снимках она показана в длинном блестящем платье с открытой спиной и головокружителым декольте, из которого буквально выпрыгивала ее пышная грудь. И не везде она одна – позирует и с экс-солистом группы "Чай вдвоем" Денисом Клявером, и с двумя мужчинами, которые ведут ее по ступеням. Вид звезды сериалов покорил многих, а Николай Басков был сражен наповал.

Под кадрами актриса и модель напомнила о прошедшей в Петербурге церемонии вручения премии "Золотой граммофон" и добавила, что следующая встреча на таком же мероприятии пройдет в Москве 23 ноября.

Новый образ звезды лишил комментаторов покоя. Они засыпали ее комплиментами, не пропуская ни одной пикантной детали ее внешности: "Бомбически красивая", "Шальная императрица", "Вы превосходны", "Как всегда, блистательно сногсшибательна", "Сексуальная девушка", "Ослепительная дама", "Шары".

Отметился и Басков. "Шикарная", – восхитился "натуральный блондин" и поместил смайлик в виде горящего пламени, что не осталось без внимания. Один из поклонников актрисы ответил ему: "Старина, ты не к той подкатываешь".

Яна Кошкина, снявшаяся в сериалах "Лесник", "Светофор", "Хмуров", "Студия 17", "Учителя" и других, не раз выходила к публике в откровенном виде. Могла оголить роскошный бюст на улице, сбросить одежду, сняться в кружевном боди и показать грудь в прозрачном наряде.