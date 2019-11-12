Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Шикарная": Баскова заворожило декольте Кошкиной

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Актриса блистала в провокационном наряде

Яна Кошкина поместила в Instagram небольшую фотосессию. На снимках она показана в длинном блестящем платье с открытой спиной и головокружителым декольте, из которого буквально выпрыгивала ее пышная грудь. И не везде она одна – позирует и с экс-солистом группы "Чай вдвоем" Денисом Клявером, и с двумя мужчинами, которые ведут ее по ступеням. Вид звезды сериалов покорил многих, а Николай Басков был сражен наповал.

Под кадрами актриса и модель напомнила о прошедшей в Петербурге церемонии вручения премии "Золотой граммофон" и добавила, что следующая встреча на таком же мероприятии пройдет в Москве 23 ноября.

Новый образ звезды лишил комментаторов покоя. Они засыпали ее комплиментами, не пропуская ни одной пикантной детали ее внешности: "Бомбически красивая", "Шальная императрица",  "Вы превосходны", "Как всегда, блистательно сногсшибательна", "Сексуальная девушка", "Ослепительная дама",  "Шары".  

Отметился и Басков. "Шикарная", – восхитился "натуральный блондин" и поместил смайлик в виде горящего пламени, что не осталось без внимания. Один из поклонников актрисы ответил ему: "Старина, ты не к той подкатываешь".

Яна Кошкина, снявшаяся в сериалах "Лесник", "Светофор", "Хмуров", "Студия 17", "Учителя" и других, не раз выходила к публике в откровенном виде. Могла оголить роскошный бюст на улице, сбросить одежду, сняться в кружевном боди и показать грудь в прозрачном наряде.

Фоторепортаж
В цепях и на коне: откровенные кадры звезд с большим бюстом
Рита Керн. Фото: instagram.com/mrs.ritakern Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отличница и красавица: что известно об убитой в Санкт-Петербурге аспирантке

Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей