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Лариса Гузеева обратилась в клинику в Северной столице, чтобы стать еще прекраснее. После курса терапии звезда поделилась весьма необычной фотографией – вновь ставшая брюнеткой Лариса приобняла за круп деревянного коня в серебристых доспехах.
"Какое мучительное возвращение к себе!.. Результат меня удивил– при этом никакого насилия над организмом– все в удовольствие! " -
призналась Гузеева на своей страничке в Instagram.
На вопрос подписчицы о том, что именно она лечила, Лариса лаконично ответила:
"Жир сгоняла".
Комментаторы немедленно отреагировали на откровенность своей любимицы:
"Дай Бог!!! Чтобы это была ваша самая страшная болезнь! Вы крутая! Вы лучшая!", "А почему не на коне", "Вы умница и красавица! Восхищаюсь Вами!!!"
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем