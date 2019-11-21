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Показавшая коня Гузеева рассказала об удовольствии

Показавшая коня Гузеева рассказала об удовольствии
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая программы "Давай поженимся" решилась на перемены

Лариса Гузеева обратилась в клинику в Северной столице, чтобы стать еще прекраснее. После курса терапии звезда поделилась весьма необычной фотографией – вновь ставшая брюнеткой Лариса приобняла за круп деревянного коня в серебристых доспехах.

"Какое мучительное возвращение к себе!.. Результат меня удивил– при этом никакого насилия над организмом– все в удовольствие! " - 

призналась Гузеева на своей страничке в Instagram.

На вопрос подписчицы о том, что именно она лечила, Лариса лаконично ответила:

"Жир сгоняла".

Комментаторы немедленно отреагировали на откровенность своей любимицы:

"Дай Бог!!! Чтобы это была ваша самая страшная болезнь! Вы крутая! Вы лучшая!", "А почему не на коне", "Вы умница и красавица! Восхищаюсь Вами!!!" 

 Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 


Валентина МАЙОРОВА

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