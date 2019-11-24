"Смотреть противно": Басков взбесил народ

Артист в костюме робота рассуждал об эпатаже

Николай Басков в футуристичном наряде посетил премию "Золотой граммофон", с которой забрал сразу две статуэтки. Певец рассказал после церемонии журналистам, что каждый артист должен быть эпатажным. А интернет-пользователи по-своему отреагировали на видео со звездой.

"Я не самый модный. Я не хочу сказать, что большинство артистов модные. Мы не модные, мы эпатажные. <…> Артист должен делать на сцене все так ярко, чтобы люди смотрели на это, как на шоу, что не присутствует в их повседневной жизни", – сказал Басков, добавив, что артист должен гореть и сиять, чтобы радовать поклонников.

В кадре артист позировал в серебряном костюме с подсвечивающимися плечами, наряд напоминал обшивку робота-гуманоида или Электроника из "Гостьи из будущего". Пока одни поклонники хвалили артиста за креативность и награды, другие подписчики разнесли его в пух и прах.

"Совсем башка больна", "Куда ж нам от Киркорова отставать", "Заигрались эти звезды, голос супер его слушать, а смотреть противно", "Шо за киберпанк 2077?", "Для прикола? Противно смотреть", "

Как новогодняя ёлка....", "Из себя вон лезет, лишь бы побольше эпатажа", – заявили недоброжелатели.

Впрочем, фанаты пришли в восторг от наряда и комментария Баскова.