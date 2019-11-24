"Смотреть противно": Басков взбесил народ

Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Николай Басков в футуристичном наряде посетил премию "Золотой граммофон", с которой забрал сразу две статуэтки. Певец рассказал после церемонии журналистам, что каждый артист должен быть эпатажным. А интернет-пользователи по-своему отреагировали на видео со звездой.
"Я не самый модный. Я не хочу сказать, что большинство артистов модные. Мы не модные, мы эпатажные. <…> Артист должен делать на сцене все так ярко, чтобы люди смотрели на это, как на шоу, что не присутствует в их повседневной жизни", – сказал Басков, добавив, что артист должен гореть и сиять, чтобы радовать поклонников.
В кадре артист позировал в серебряном костюме с подсвечивающимися плечами, наряд напоминал обшивку робота-гуманоида или Электроника из "Гостьи из будущего". Пока одни поклонники хвалили артиста за креативность и награды, другие подписчики разнесли его в пух и прах.
"Совсем башка больна", "Куда
ж нам от Киркорова отставать", "Заигрались эти звезды, голос супер его
слушать, а смотреть противно", "Шо за киберпанк 2077?", "Для
прикола? Противно смотреть", "
Как новогодняя ёлка....", "Из себя вон лезет, лишь бы побольше эпатажа", – заявили недоброжелатели.
Впрочем, фанаты пришли в восторг от наряда и комментария Баскова.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем