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Волочкова закружила в танце женатого экс-возлюбленного

Волочкова закружила в танце женатого экс-возлюбленного
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Звезда умеет дружить с бывшими бойфрендами

Анастасия Волочкова пригласила на премьеру своего шоу "Балерина в зазеркалье цирка" Рината Арифуллина, с которым она когда-то танцевала на сцене Большого театра.

Пылкий танец балерины с экс-партнером по сцене произвел сильное впечатление на поклонников артистки. как напоминает сайт "Комсомольская правда", именно Арифуллин первым сфотографировал Анастасию обнаженной на Мальдивах.

По словам Волочковой, ее партнер всегда очень трепетно относился к ней. После расставания балерины с супругом Игорем Вдовиным Арифуллин утешал Анастасию, однако скромно отступил в тень, когда у звезды начался роман с бизнесменом Бахтияром Салимовым.

Затем Ринат женился на помощнице Волочковой Татьяне Гринько, и у пары родилась дочь. Арифуллин счастливо женат, воспитывает дочь. Когда у девочки появились проблемы со здоровьем, Арифуллион попросил о помощи партнершу по сцене, и Анастасия не отказала. Звезда признается, что она рада, что им с Ринатом удалось сохранить дружбу.

Валентина МАЙОРОВА

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