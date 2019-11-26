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Корчевников рассказал о личной жизни

"А воз и ныне там": Корчевников раскрыл тайну личной жизни
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Двух лет не хватило для того, чтобы жениться

Телеведущий Борис Корчевников рассказал актрисе Анне Ковальчук, почему до сих пор одинок, хотя 2 года назад обещал ей устроить ссвою личную жизнь.

"А воз и ныне там...У меня ничего не получилось", - 

обескураженно признался Корчевников в программе "Судьба человека".

Ковальчук сказала, что понимает, почему это произошло: у за прошедшие 2 года у Бориса было очень много работы, он с нуля создал телеканал "Спас". В ответ Корчевников признался, что вообще не считает одиночество проблемой. 

Актриса, в свою очередь, добавила, что сейчас многие люди живут насыщенной жизнью: трудятся. занимаются благотворительностью и не торопятся менять свой статус. По мнению звезды, таков удел сильных, самодостаточных личностей.

В СМИ ранее появились сообщения, что Борис Корчевников страдает от рака мозга. Телеведущий позднее рассказал, что действительно перенес операцию, однако опухоль была доброкачественная.

Валентина МАЙОРОВА

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