Оказалось, что сердце актрисы давно занято

Любовь Толкалина наконец-то призналась, что у нее есть новый возлюбленный.

"Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain", -

сообщила артистка на своей страничке в Instagram.



И российские звезды, и простые поклонники наперебой бросились поздравлять Любовь:

"Любонька! Будь счастлива)", -

написала актриса Ольга Кабо.

"Люба, пусть это навсегда!!! Счастье!!!! Любовь!!!", -

подхватила Эвелина Бледанс.

"Чудная,неповторимая! Счастья Вам!", "Будьте счастливы,Любочка!!! Вы-такая настоящая!", "Вы прекрасная пара", "Счастья и любви Вам , Любовь", –

написали восторженные комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Всех, конечно, заинтересовал вопрос, кто же этот таинственный мужчина, что стоит рядом с Толкалиной. Кое-кто из поклонников предположил, что это голливудская звезда Хью Джекман, некоторые заявили, что избранник похож на молодого Валентина Гафта, а кому-то он напомнил режиссера Андрона Кончаловского, кому-то – лидера группы "Мегаполис" Олега Нестерова.

Толкалина много лет прожила в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским, у пары есть дочь Маша. После расставания с Кончаловским Толкалиной приписывали множество романов, в том числе, с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым и ведущим программы "Поедем, поедим!" Джоном Уорреном.



