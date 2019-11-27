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Толкалина наконец показала любимого мужчину

"Чтобы покончить со сплетнями": Толкалина показала любимого мужчину
Любовь Толкалина. Фото: www.globallookpress.com
Оказалось, что сердце актрисы давно занято

Любовь Толкалина наконец-то призналась, что у нее есть новый возлюбленный.

"Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами , сплетнями и пересудами – мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain", - 

сообщила артистка на своей страничке в Instagram. 

И российские звезды, и простые поклонники наперебой бросились поздравлять Любовь:

"Любонька! Будь счастлива)", - 

написала актриса Ольга Кабо.

"Люба, пусть это навсегда!!! Счастье!!!! Любовь!!!", - 

подхватила Эвелина Бледанс.

"Чудная,неповторимая! Счастья Вам!", "Будьте счастливы,Любочка!!! Вы-такая настоящая!", "Вы прекрасная пара", "Счастья и любви Вам , Любовь", –

написали восторженные комментаторы (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Всех, конечно, заинтересовал вопрос, кто же этот таинственный мужчина, что стоит рядом с Толкалиной. Кое-кто из поклонников предположил, что это голливудская звезда Хью Джекман, некоторые заявили, что избранник похож на молодого Валентина Гафта, а кому-то он напомнил режиссера Андрона Кончаловского, кому-то – лидера группы "Мегаполис" Олега Нестерова.

Толкалина много лет прожила в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским, у пары есть дочь Маша. После расставания с Кончаловским Толкалиной приписывали множество романов, в том числе, с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым и ведущим программы "Поедем, поедим!" Джоном Уорреном.


Валентина МАЙОРОВА

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