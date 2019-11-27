Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Бывший возлюбленный Лолиты – певец Данко, проживший со звездой в гражданском браке целый год, добавил свой комментарий в громкий бракоразводный процесс Милявской.
"Она сложный человек…у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали", -
заявил Данко корреспонденту Teleprogramma.pro.
Певец признался, что 10 лет назад, узнав о браке Лолы и тренера по сквошу, он расстроился – у него еще оставались чувства к любимой женщине. Однако сейчас он считает, что Лолите лучше помириться с супругом, так как за 10 лет Дмитрий "пообтесался как-то".
При этом артист считает, что для молодого мужа Лолиты это был брак по расчету – Дмитрий супругу не любит и не любил.
"Хотел карьерку свою немножко подправить за счет Лолиты. Он ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он все получит, наследство. Но не дождался", -
констатировал Данко.
Он добавил, что определенный расчет был и у Милявской, ведь в течение 10 лет она получала то, что хотела. О том, что Лолита вышла замуж за фитнес-тренера Дмитрия Иванова, стало известно в 2011 году, а летом этого года звезда объявила о том, что они с супругом расстались. После этого Милавская и Иванов начали активно делиться в СМИ подробностями своей семейной жизни.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем