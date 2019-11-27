Звезду обвинили в сложном характере и посоветовали помириться с супругом

Бывший возлюбленный Лолиты – певец Данко, проживший со звездой в гражданском браке целый год, добавил свой комментарий в громкий бракоразводный процесс Милявской.

"Она сложный человек…у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали", -

заявил Данко корреспонденту Teleprogramma.pro.

Певец признался, что 10 лет назад, узнав о браке Лолы и тренера по сквошу, он расстроился – у него еще оставались чувства к любимой женщине. Однако сейчас он считает, что Лолите лучше помириться с супругом, так как за 10 лет Дмитрий "пообтесался как-то".

При этом артист считает, что для молодого мужа Лолиты это был брак по расчету – Дмитрий супругу не любит и не любил.

"Хотел карьерку свою немножко подправить за счет Лолиты. Он ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он все получит, наследство. Но не дождался", -

констатировал Данко.

Он добавил, что определенный расчет был и у Милявской, ведь в течение 10 лет она получала то, что хотела. О том, что Лолита вышла замуж за фитнес-тренера Дмитрия Иванова, стало известно в 2011 году, а летом этого года звезда объявила о том, что они с супругом расстались. После этого Милавская и Иванов начали активно делиться в СМИ подробностями своей семейной жизни.







