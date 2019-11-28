Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Что это за курочка?": звезда "Дома-2" станцевала в перьях и купальнике

"Что это за курочка?": звезда "Дома-2" станцевала в перьях и купальнике
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/
Красавица-блондинка удивила феерическим шоу

Бывшая участница популярной российской телестройки Дарья Пынзарь решила порадовать своих поклонников новыми гранями своего таланта.

На своей страничке в Instagram звезда "Дома-2" разместила ролик, в котором спародировала популярного российского певца Валерия Леонтьева.

Голос за кадром говорит: "Дарья Леонтьев", после чего Пынзарь в белом купальнике и широкой накидке из перьев проникновенно поет: "Я – одинокий бродяга любви Казанова". Пением Дарья не ограничилась – она также зажигательно танцевала.

 "Я аж чаем подавилась", "Это что вообще было", "Что это за курочка?", "ряба", "Я 10 раз перессотрела", "Это видео можно смотреть вечно", "Браво", "Понравилось Еще хотелось бы увидеть – Дарья – Аллегрова, Дарья– Распутина и, конечно, Дарья – Стас Михайлов", - 

написали ошарашенные подписчики Пынзарь.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей