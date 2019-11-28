Красавица-блондинка удивила феерическим шоу

Бывшая участница популярной российской телестройки Дарья Пынзарь решила порадовать своих поклонников новыми гранями своего таланта.

На своей страничке в Instagram звезда "Дома-2" разместила ролик, в котором спародировала популярного российского певца Валерия Леонтьева.

Голос за кадром говорит: "Дарья Леонтьев", после чего Пынзарь в белом купальнике и широкой накидке из перьев проникновенно поет: "Я – одинокий бродяга любви Казанова". Пением Дарья не ограничилась – она также зажигательно танцевала.

"Я аж чаем подавилась", "Это что вообще было", "Что это за курочка?", "ряба", "Я 10 раз перессотрела", "Это видео можно смотреть вечно", "Браво", "Понравилось Еще хотелось бы увидеть – Дарья – Аллегрова, Дарья– Распутина и, конечно, Дарья – Стас Михайлов", -

написали ошарашенные подписчики Пынзарь.

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.