Звезда снялась в бассейне без одежды

Ольга Орлова продолжает приковывать к себе внимание обнаженными фотографиями. На этот раз артистка опубликовала снимок из бассейна. Ведущая "Дома-2" стоит вполоборота, совсем без одежды, а в воде можно разглядеть ягодицы звезды.

Снимок вызвал жаркий спор в Сети, большинство подписчиков решило, что столь откровенные фотографии не стоит выкладывать на всеобщее обозрение:

"Я конечно понимаю: замуж хотите и все такое. Но брать надо другим, а не голым задом", "Это слишком, Оля", "Видимо собачками внимание к себе никак не привлечь", "Это перебор, нельзя так себя вести в таком возрасте, это как минимум некрасиво!", "Наверное близко старость, что потянуло на обнаженку", "Ищет спонсора наверное. Под фото цену бы написала. Красиво но очень дешево выглядишь, тетя Оля", "Все, понесло старую", "Позорно!", "Если не секрет, собака фоткала?".

Однако поклонникам звезды фото понравилось – артистку похвалили за стройную фигуру. В комментариях также стали гадать, кто же сфотографировал Ольгу и для кого она публикует такие пикантные снимки.

Напомним, ранее звезда поразила подписчиков полностью обнаженным снимком, где она прикрывается лишь пальмовым листом.