Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Елена Летучая появилась на церемонии "Суперженщина" модного журнала в черном мини-платье с эффектным декольте. Телезвезда, несмотря на то, что ее грудь была наполовину обнажена, с удовольствием станцевала, сидя за столом.
"Когда рад, что успел на премию к друзьям",
– подписала ролик Летучая.
В кадре знаменитость двигает телом в такт быстрой музыке. Поклонников телеведущей удивил тот факт, что ее упругий бюст не вывалился из платья от таких движений. Однако злопыхатели раскритиковали прелести звезды.
"Тут даже Волочкова отдыхает в сторонки. Эх Ленка я был о тебе другого мнения", "Раскройте секрет: там двусторонний скотч, чтобы не оттопыривалось, когда движешься?", "А титюльки-то уже ...подвисают! Зачем, чтоб это видели все? Не надо!!!", "Что за разврат?!", "Роскошная, сексуальная блондинка", "Офигенная, и грудь тоже офигенная", – разошлись во мнении подписчики Летучей.
Ранее "Утро" писало о загорелой груди Седоковой.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем