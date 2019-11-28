Телеведущая посетила модную премию в откровенном платье

Елена Летучая появилась на церемонии "Суперженщина" модного журнала в черном мини-платье с эффектным декольте. Телезвезда, несмотря на то, что ее грудь была наполовину обнажена, с удовольствием станцевала, сидя за столом.

"Когда рад, что успел на премию к друзьям",

– подписала ролик Летучая.

В кадре знаменитость двигает телом в такт быстрой музыке. Поклонников телеведущей удивил тот факт, что ее упругий бюст не вывалился из платья от таких движений. Однако злопыхатели раскритиковали прелести звезды.

"Тут даже Волочкова отдыхает в сторонки. Эх Ленка я был о тебе другого мнения", "Раскройте секрет: там двусторонний скотч, чтобы не оттопыривалось, когда движешься?", "А титюльки-то уже ...подвисают! Зачем, чтоб это видели все? Не надо!!!", "Что за разврат?!", "Роскошная, сексуальная блондинка", "Офигенная, и грудь тоже офигенная", – разошлись во мнении подписчики Летучей.

Ранее "Утро" писало о загорелой груди Седоковой.