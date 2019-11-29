Руку и сердце певице предложил по уши влюбленный эстонец

Экс-солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина выложила горячие фото без одежды. На снимках певица позирует на фоне бассейна в белоснежном купальнике.

На первых двух – она шаловливо улыбается, демонстрируя не только шикарную фигуру, но и прекрасное настроение. На следующих фотографиях раскрепощенную Ольгу сменяет девушка-вамп.

На них артистка не скрывает призывной сексуальности и абсолютной уверенности в своей неотразимости. Поклонники пришли в восторг от такой красоты.

"Ааааагонь!", "Милашка", "Ты сексуальная", "Люблю тебя! Ты самая лучшая", "Слов нет, одни эмоции", – фанаты утопили в комплиментах Инстаграм звезды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов оригинальны).

А один из них, не раздумывая, сделал раздетой Серябкиной предложение, которое мечтает получить каждая девушка. Он позвал знаменитость замуж, сопровождая свои многочисленные тексты признаниями в любви.

"Ты мой бриллиант и самая дорогая, моя единственная, моя любимая. Да, хотел бы жениться на тебе, дорогая. Ты свободная девушка, а я свободный мужчина и что же еще нужно счастья. Ты не пожалеешь. У нас будет самая лучшая семья. Я буду носить тебя на руках, моя любовь. Я буду всегда с тобой",

– написал влюбленный мужчина, согласившись ради прекрасной Ольги переехать в Россию из Эстонии. Через некоторое время появился другой комментарий того же толка, третий, четвертый и так далее. Поклонник засыпал Серябкину сообщениями.

Она же ничего ему не ответила. А буквально накануне знаменитость развлеклась с молодыми парнями.