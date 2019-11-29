Девушка-загадка обнажилась перед всеми

Певица Наталья Подольская – одна из немногих звезд российской эстрады, кто придерживается строгих нравственных правил. Артистка не выставляет оголенное тело напоказ и редко выкладывает в Сеть даже фото в купальнике.

Однако в пятницу, которую в народе называют развратницей, жена Владимира Преснякова дала жару, пожелав "всем волшебных выходных". Скромница Подольская разгорячила поклонников пикантным снимком, не заходя при этом за рамки приличия. На фото Наталья запечатлена в одних бусах. Правда, что ниже украшения, не видно.

"Еще бы на 10 см ниже фото", – отреагировал на увиденное разочарованный фанат.

Остальные же поблагодарили голую Подольскую за пожелание, ответив взаимностью, добавив вслед массу комплиментов.

"И тебе. Кутайся потеплее", "Володя, у вас жена богиня", "Жемчужная Lady!", "Ты. Просто. Супер", "Увау Наталья. Тебя Не узнать...Какая кайфучая!", "Вы красавица", – отозвались подписчики (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Напомним, ранее вскрылось грязное прошлое выпускницы "Фабрики звезд".