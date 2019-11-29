Российский поп-король снялся в постели с мужчиной

Народный любимец Филипп Киркоров в последнее время развлекает публику не только своими песнями, но и видеошедеврами. Поклонники еще не отошли от клипа на песню "Ибица", а исполнитель, за которым прочно закрепилось звание короля российской эстрады, выложил новый забавный ролик, поблагодарив друга за гостеприимные гастроли в Ижевске.

Начинается он с некоего Бори, который пробрался в элитный вагон знаменитого артиста. Помыв руки, подвыпивший мужчина как ни в чем не бывало зашел в спальню к Киркорову, где тот отдыхал.

Оба были ошарашены встречей. Опешивший Борис не поверил своим глазам и уточнил, Филипп ли это. Певец, в свою очередь, заключил:

"Ты Боря из ролика Максима Галкина".



Гость не растерялся и предложил спеть что-нибудь из репертуара артиста. Выбор пал на композицию "Снег", под которую Киркоров проводил визитера.

Фанаты нашли видео смешным, сообщив об этом своему кумиру.

"Филипп Великолепный шалит немножко. Но Вам можно все", "Приключения Филиппа в России", "Вот и встретились два одиночества", "Классное видео. Прекрасный лучший певец и отличный актер юморист. Удачи на путях", "Филипп вы чудо", "Филипп Киркоров вы супер человек супер Артист", "Классный ролик! Огонь браво", – отреагировали подписчики.

Ранее "Утро" писало о том, что Киркоров натер свой "дискобол".