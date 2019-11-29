Артист предложил партнеру присоединиться и потрогать

Филипп Киркоров опубликовал в соцсети видео, на котором показал, что было с ним в одном из российских городов. Это была "история о том, как мы спасли дискобол в Ижевске", которая случилась "за полчаса до шоу", пояснил артист, добавив: "Ууу, жаришка".

В ролике вышедший на сцену мужчина начинает крутить висящий низко над полом дискобол и говорит: "Ничего себе, какая красота!". За кадром слышится голос певца. "Боря, не трогай! – кричит он, выскочив следом.

На вопрос, почему, поп-король отвечает, что это "дискобол... волшебный мяч, который будет пытаться украсть Олег... чемпион мира", а в конце шоу станет известно, "чье сердце он украдет". В заключение Филипп, трогая шар, предложил стоящему рядом мужчине зарядиться и насладиться "этим дискоболом", повертел его и толкнул вперед.

Подписчики по достоинству оценили талант и чувство юмора певца, хвалили его и шутили:

"Круто... Жаришка", "Класс! Супервидео".. Вы шикарный актер!", "Прелесть, красотища", "Филипп, я не знаю, что Вы курите, но я Вас обожаю. Вы просто шикарны. На Вас посмотришь – и сразу жить хочется, каким бы паршивым ни было до этого настроение", "Сказочник", "Филипп, как Вам удается делать все одно и то же каждый раз как в первый раз?", "Ждем продолжения этих дискострастей", "Интригующе", "Спасибо Вам за умение создать праздник", "Прикольно", "Ух ты, как здорово... прямо этот шар отражает Филиппа на весь мир", "Верните мяч на потолок", "У вас звездное небо с молодым месяцем прям под ногами, класс".

Ранее Филипп Киркоров напугал публику лысиной и заматерился.