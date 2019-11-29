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"Барабульки отпаривали": Ковальчук оголилась с подружкой в бане

"Барабульки отпаривали": Ковальчук оголилась с подружкой в бане
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk/
Смелая певица без малейшего стеснения поделилась откровенным фото

Экс-солистка "Блестящих" побаловала поклонников обнаженкой. Она выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в бане не просто без одежды, но даже и без белья. Правда, голое тело смелой девушки прикрывает простыня. 

"Не знаю у кого там черная пятница, а у нас Чистая пятница",

– подписала снимок звезда, отметив, что от бани пользы больше, чем от визита к психотерапевту. По мнению Юлии, в парилке вместе с телом очищаешь еще и голову. 

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

"Барабульки отпаривали", – иронично прокомментировал фото подписчик.   

Остальные же согласились с артисткой, одарив ее приятными словами (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"О да! Последую вашему примеру и пойду-ка я попарюсь", "Вы обе сексуальный девушки вы секси", "Мммм",  "Ножки! Огонь девчули", "Ну все бессонная ночь, спасибо", – отреагировали покоренные фанаты. 

Ранее смелая Ковальчук показалась с открытой грудью. 

Ксения АНДРЕЕВА

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