Смелая певица без малейшего стеснения поделилась откровенным фото

Экс-солистка "Блестящих" побаловала поклонников обнаженкой. Она выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена в бане не просто без одежды, но даже и без белья. Правда, голое тело смелой девушки прикрывает простыня.

"Не знаю у кого там черная пятница, а у нас Чистая пятница",

– подписала снимок звезда, отметив, что от бани пользы больше, чем от визита к психотерапевту. По мнению Юлии, в парилке вместе с телом очищаешь еще и голову.

"Барабульки отпаривали", – иронично прокомментировал фото подписчик.



Остальные же согласились с артисткой, одарив ее приятными словами (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"О да! Последую вашему примеру и пойду-ка я попарюсь", "Вы обе сексуальный девушки вы секси", "Мммм", "Ножки! Огонь девчули", "Ну все бессонная ночь, спасибо", – отреагировали покоренные фанаты.

Ранее смелая Ковальчук показалась с открытой грудью.