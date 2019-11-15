Экс-солистка "Блестящих" показала соблазнительные округлости

Юлия Ковальчук поделилась впечатлениями о праздновании дня рождения и выложила в соцсети несколько фото в коротком платье. На первом из них улыбающаяся певица держит в руках огромные золотые шары, на третьем любуется тортом. А на втором, озорно подбоченясь и скрестив ноги, приподняла плечи так, что роскошная грудь выглянула из низкого декольте и вот-вот совсем выскочит оттуда.

"Мой идеальный день рождения состоялся", – рассказала артистка подписчикам своей страницы. И отметила, что у нее не было никаких хлопот, ведь друзья и близкие сделали все, чтобы она "утонула в заботе, тепле, красоте и удовольствии".

Восторгу фанатов не было конца, они засыпали бывшую солистку группы "Блестящие" комплиментами: "Вы очень обворожительная", "Просто мечта!", "Красотуля Юля", "Солнышко", "Просто воздушная", "Куколка", "Такая хорошенькая", "Потрясающая", "Какая шикарная!!!!". Недовольных не было.

Юлия Ковальчук нередко делится с поклонниками откровенными снимками. Может в мини открыть интимное место перед мужчиной, снять нижнее белье или раздеться.