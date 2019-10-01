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"Сосисочки": раздетую Ковальчук высмеяли за корявые коленки

Юлия Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая солистка группы "Блестящие" раскинулась на пляже, выставив напоказ

Юлия Ковальчук поделилась в соцсети новым фото. На нем видны только обнаженные ноги певицы. Но их стройность впечатлила не всех, некоторые заметили изъяны, о чем тут же написали артистке. 

"Бывают фото со смыслом, а бывают фото с ногами", – пошутила звезда под снимком. 

Подписчики, увидев кадр, разошлись во мнениях. Одни ругали артистку, другие хвалили:

"Что к чему? Так уже это все не ново! Думала о вас лучше. Моветон (невоспитанность, дурной тон)!", "В чем смысл выкладывать фото ног??? Да уж... Деградация", "Запарили эти фото с ногами", "Ужас", "Отстой", "Пора бриться уже", "Некрасивые ступни", "Пальцы ног не очень", "Корявые коленки", "Ммм сосисочки", "Ох уж эти ноги", "В фотке с некрасивыми ногами точно смысла нет! А вот с такими шикарными... появляются и смысл, и мысли и желания", "Они у тебя идеальные", "Хорошие ножки", "Спортивные", "Шикарные", "Аппетитные", "Самые сексуальные ноги эстрады!", "Прелесть, Юлечка!!!", "Все очень красиво!", "Длинющие... Класс!.. сколько мужчин пало к этим ногам".

А некоторые делились желаниями, шутили и предупреждали: "А еще чуть выше", "Фото с ногами и между ними....", "Пальчики страдают от каблуков и теперь релаксируют", "Кошмар! Рядом должны быть волосатые, тогда ок!", "Облизал бы Ваши ноги", "Не выставляй так, а то вместо Чумакова, кто-нибудь другой там заберется".   

Ранее Юлия Ковальчук вышла на пляж в одних трусиках и коротком прозрачном топе, показалась в бикини и так зажигательно станцевала, что поклонники решили, будто она "секса хочет". 

Полина ДОРОЖКИНА
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