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"Богиня песков": Ковальчук прогулялась в прозрачном топе

Юлия Ковальчук. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" засветила пикантные части тела

Юлия Ковальчук снова поразила воображение фанатов. На новом снимке, выложенном в Instagram, она показалась в провокационном виде – из одежды на певице были только трусики и короткий прозрачный топ.

В шляпе и солнцезащитных очках артистка шла по воде  и улыбалась. Плоский живот, стройные ноги и просвечивающая грудь не оставила равнодушных.

"К бешеным перелетам и концертам – готова", – бодро, как отрапортовала, сообщила звезда под кадром.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

Многим понравилось то, как выглядит бывшая солистка группы "Блестящие". Фанаты восхищались:

"Ух, красота вышла на побережье... сногшибательно выглядите... богиня песков"  "Плюс Юлии – она вся натуральная. Глаз радуется", "Эта девушка потрясающая! Чумакову думаю повезло очень!", "Сексапильная" . 

Ковальчук не оставила без внимания слова одной из поклонниц, "Сплошные мышцы". Она шутливо добавила: "Еше кости и сосочек". 

Среди первых высказалась и коллега по сцене Валерия. Она похвалила Юлию: "Форма просто огонь". На что та ответила благодарностью и добавила, что у нее "есть на кого равняться", намекая на такую же завидную фигуру самой звезды.

ЗТакже зсветился на странице муж звезды. На вопрос "А где Чумаков, ни на одном фото его нет с ней, вечно одна?" Алексей отреагировал сразу: "Я все время в ней, меня просто не видно".

Однако некоторым подписчикам огголенная Юлия пришлась не по вкусу. "Плоская селедка", – оценила вид певицы то ли завистница, то ли злопыхательница.

Ранее о стройности Ковальчук уже отзывались нелестно. Ее упрекнули за чрезмерную худобу и даже назвали "мумией". До этого зажигательный танец артистки приняли за выражение сексуальной неудовлетворенности. Не всех порадовала и эротика от Юлии.

Полина ДОРОЖКИНА
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