Звезда отблагодарила подписчиков своим телом

Известная певица, экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук восхитила интернет-пользователей невероятной фигурой. Миниатюрная артистка выложила в Сеть фотографию, где она гуляет по пляжу в купальнике, дабы отблагодарить своих подписчиков-мужчин.

Юлия вдруг выяснила, что их "прилично прибавилось". Между тем она для этого совершенно ничего не делала.

"Я совсем не просчитываю свой контент, время его выхода или нужный ракурс и цветокоррекцию, но, положа руку на сердце, мне приятно!" – пояснила Ковальчук в Instagram.

На красотку тут же обрушилась волна общенародной любви. Поклонники певицы не скупились на комплименты, расхваливая Юлину фигуру (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Ничего удивительного, Юля, мы любуемся тобой. Ты сексуальная красотка. Ждем от тебя больше фото в нижнем белье и купальниках а лучше вообще голой", "Фигура огонь", "Ого какая секси", "Идеальная фигура", "Опять вынуждаете восторженно сквернословить", – отреагировали на пикантный снимок фанаты.

Однако среди невероятного количества хвалебных отзывов затерялся желчный комментарий.

"Неужели не видно что у тебя жирный живот. Боже как такое можно выкладывать", – написал злопыхатель.

Напомним, не так давно Ковальчук досталось за корявые коленки.