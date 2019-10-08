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Ковальчук разделась ради мужчин

Ковальчук разделась ради мужчин
Юлия Ковальчук. Фото: instagram.com/juliakovalchuk
Звезда отблагодарила подписчиков своим телом

Известная певица, экс-участница группы "Блестящие" Юлия Ковальчук восхитила интернет-пользователей невероятной фигурой. Миниатюрная артистка выложила в Сеть фотографию, где она гуляет по пляжу в купальнике, дабы отблагодарить своих подписчиков-мужчин.

Юлия вдруг выяснила, что их "прилично прибавилось". Между тем она для этого совершенно ничего не делала. 

"Я совсем не просчитываю свой контент, время его выхода или нужный ракурс и цветокоррекцию, но, положа руку на сердце, мне приятно!" – пояснила Ковальчук в Instagram.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

На красотку тут же обрушилась волна общенародной любви. Поклонники певицы не скупились на комплименты, расхваливая Юлину фигуру (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Ничего удивительного, Юля, мы любуемся тобой. Ты сексуальная красотка. Ждем от тебя больше фото в нижнем белье и купальниках а лучше вообще голой", "Фигура огонь", "Ого какая секси", "Идеальная фигура", "Опять вынуждаете восторженно сквернословить", – отреагировали на пикантный снимок фанаты. 

Однако среди невероятного количества хвалебных отзывов затерялся желчный комментарий. 

"Неужели не видно что у тебя жирный живот. Боже как такое можно выкладывать", – написал злопыхатель.

Напомним, не так давно Ковальчук досталось за корявые коленки


Ксения АНДРЕЕВА
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