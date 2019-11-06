Экс-солистка "Блестящих" шаловливо поднимала стройные ноги и посмеивалась

Юлия Ковальчук поделилась в Instagram веселым свежим видео. Она снялась в мини-платье лежа, а молодой человек суетился рядом, нежно касаясь ее лица кисточкой.

В какой-то момент певица спросила: "Юр, ты ничего не забыл?". И тогда мужчина, скромно улыбнувшись, перешел дальше. Артистка поднимала одну ногу за другой, а он поглаживал их кистью. При этом интимное место звезды оказалось на виду. Сама она, похохотав, начала махать стройными ногами.

"Не забывайте... посмеяться", – попросила Юлия под видео. И призналась, что обожает того, кто так обходительно ухаживал за нею.

Поклонники Ковальчук восхищались, не упустив в ролике ни одной детали, и шутили. Мужчины глотали слюнки, а женщины по-доброму завидовали:

"Миллион раз пересмотрел... ножки... красота – стройные", "Как мило", "Это надо же еще так выдержать!.. ", "Баловница!", "Как теперь перестать это смотреть", "Вот так просыпаешься с утра на работку, лежишь,а тебя пудрят... эх...", "Эротично!", "Чудо!!!", "Пятую точку забыли подпудрить", "Вот бы мне когда-нибудь так в жизни посчастливилось бы так гримировать Юлю".

Юлия Ковальчук нередко радует поклонников забавными и сексуальными кадрами. То блеснет голой грудью, то прогуляется в бикини, то поваляется, открыв прелести, или зажигательно станцует в мини.