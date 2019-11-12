Экс-солистка "Блестящих" выставила напоказ соблазнительные формы

Юлия Ковальчук 12 ноября отмечает день рождения. Певице исполнилось 37 лет, но она по-прежнему стройна, подтянута, выглядит молодо и сексуально. Свежее видео, которое звезда опубликовала в Instagram, – тому подтверждение. На нем артистка сначала сидит без лифчика в блузе с коротким рукавом, которая сползла с одного плеча, а потом – идет по пустыне в длинном платье с открытой спиной и развевающейся юбкой, из-за чего оголяются ноги, и в какой-то момент как подкошенная падает на песок.

"Я до сих пор в душе безумная девчонка... плачу по пустякам... до последнего стараюсь видеть в людях хорошее, хотя предавали меня бесчисленное количество раз... разорву всех за свою семью... верю, что, если очень-очень честно трудиться и чего-то хотеть, то это обязательно осуществится", – сообщила исполнительница под роликом.

Откровение экс-солистки "Блестящих" и видео никого не оставили равнодушным. Фанаты поздравили артистку и не поскупились на комплименты: "Премилейшая девушка", "Оставайтесь такой же яркой, светлой и улыбчивой! Вы очень классная!", "Ты сама искренняя, красивая", "Вы большая молодец! Клип понравился, очень приятный видеоряд, песня запоминается. Думаю, случился хит", "Невероятная", " Восхитительная, прекрасная, лучшая", "Зажигалка Юля", "Как всегда чувственная, нежная и потрясающая... и песня тоже".

Недавно Юлия Ковальчук кокетливо подставляла ноги мужчине, показалась без бюстгальтера, повалялась в бикини и засветила обнаженные ягодицы.