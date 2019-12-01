Певица открыла спину и бедро в необычном платье

Настя Каменских посетила популярную украинскую музыкальную премию "M1 Music Awards. Пять", где забрала сразу две статуэтки. Однако поклонников больше заинтересовали наряды звезды. Платье, которое жена Потапа выбрала для красной дорожки, шокировало фанатов.

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами. Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.

"Вы что без трусов пришли на красную дорожку, вы их по дороге потеряли"?" – удивилась фанатка. Другие поклонники отметили, что Каменских часто так делает.

Большинство интернет-пользователей осыпали звезду комплиментами. Особенно им понравилось изумрудное мини-платье, которое обнажило плечи и ноги артистки.

"Самая лучшая", "Красотка!", "Божественная Настя", "Шикарная", "Поздравляю с наградой!!!Настенька Вы большая умничка!" – прокомментировали кадр поклонники.

Ранее "Утро" писало о том, как Каменских зажгла в кожаных штанах.