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В то время как миллионы девушек в мире мечтают похудеть, виктория Боня никак не может набрать килограммов, чтобы достичь идеального веса.
"Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг Уже смех сквозь слезы!" -
написала Боня на своей страничке в Instagram.
"Виктория, я могу стать вашим донором жира", "я тоже с удовольствием жирком поделюсь !!!!", "забирайте все 20 кг. Жир качественный, наеденный с любовью на качественных вкусняшках", "смотрится как фотошоп", "может проверить гормоны щитовидной железы?", "проверялись на глисты?", "Сдайте анализ на ВИЧ", "и на туберкулез", "Ведьма", -
пост Виктории собрал множество удивительных комментариев (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
На вопрос о том, какого она роста, Виктория ответила – 170 сантиметров.
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