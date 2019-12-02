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"Проверьтесь на глисты": отощавшей Боне дали неожиданный совет

Исхудавшей Боне нашли "донора жира"
Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya
Звезда "Дома-2" поделилась серьезной проблемой

В то время как миллионы девушек в мире мечтают похудеть, виктория Боня никак не может набрать килограммов, чтобы достичь идеального веса.

"Сейчас встала на весы и мой вес снова 50 кг Уже смех сквозь слезы!" - 

написала Боня на своей страничке в Instagram.

"Виктория, я могу стать вашим донором жира", "я тоже с удовольствием жирком поделюсь !!!!",  "забирайте все 20 кг. Жир качественный, наеденный с любовью на качественных вкусняшках", "смотрится как фотошоп", "может проверить гормоны щитовидной железы?", "проверялись на глисты?", "Сдайте анализ на ВИЧ", "и на туберкулез", "Ведьма",  - 

пост Виктории собрал множество удивительных комментариев (орфография и пунктуация оригиналов сохранены). 

На вопрос о том, какого она роста, Виктория ответила – 170 сантиметров. 

Валентина МАЙОРОВА

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