Юный спортсмен поразил своей волей и твердостью характера

Яна Рудковская, которую часто упрекают в том, что она слишком строго воспитывает сына – Сашу Плющенко – решила развеять все домыслы, связанные с этим важным вопросом. На своей страничке в соцсети Яна опубликовала короткий ролик, в котором задала самые важные вопросы маленькому Гном Гномычу (под этим прозвищем известен отпрыск Рудковской и Плющенко).

"Тебя кто-то гонит на каток?" -

строго спросила мама-продюсер.

"Нет", –

сурово ответил маленький спортсмен.

Потом Саша рассказал, что сейчас его цель – сделать все двойные прыжки, затем придет очередь тройных и четверных. А вообще Гном Гномыч твердо намерен принять участие в четырех Олимпиадах и на всех четырех выиграть первые места.

"Я не буду второе занимать", –

твердым голосом заявил Плющенко-младший.

Когда мама объяснила сыну, что для того, чтобы добиться намеченного, ему придется много работать, Саша признался, что готов к этому. и что он уже и сейчас много работает.

Умилившиеся комментаторы поддержали Гном Гномыча и его целеустремленную маму:

"Только первые места и это правильная установка. Саша ты лучший. А лучше 5 олимпиад, чтоб побить папин рекорд", "Вот Маме повезло с Сыном!", "все правильно Яна делает , пусть ребенок будет при деле , а не фигней страдает", "Саша прав, второе место – это проигрыш, только первое!"

Однако многие решили, что жизнь у ребенка слишком тяжелая:

"Характер с самого детства развивать это хорошо,но так это жесть.у ребенка нет Детства(Не женщина а монстр и железный человек(", "Здоровья эти спортсмены лишаются-вот что страшно.Папа весь на шурупах...", "Вообще не смотрит в глаза матери, хотя она ищет его взгляда..."

А один из комментаторов сделал такой вывод:

"Классный малыш! Но его цели ему вбиты в голову, он иных не знает. Хорошо это или плохо жизнь покажет".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

