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Солистка "А'Студио" сняла лифчик при всех

Солистка "А'Студио" сняла лифчик при всех
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official/
Артистка прикрыла грудь руками

Солистка "А'Студио" Кети Топурия удивила поклонников провокационным снимком – девушка разделась перед камерой. Звезда предстала совершенно обнаженной, лишь прикрыв свою грудь руками. "Свобода – это когда есть выбор!" – пишет под фотографией артистка.

Чувственное фото Кети восхитило фанатов. Некоторые пошутили на тему подписи снимка:

"Свобода – это когда по дому без трусов ходишь", "Если бы руки были в стороны вот это свобода, а так зажатость", "Нереальные глаза", "Кети, что вы делаете с мужчинами", "Эталон стиля", "Как можно быть такой шикарной",

– оставили свои комментарии пользователи в Сети.

Ранее бывший возлюбленный певицы признался, что по-прежнему любит Кети, но считает их воссоединение невозможным.

Карина СИРАЗОВА

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