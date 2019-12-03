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Малахов готовит новую сенсацию об изнасилованной школьнице

Вторая Шурыгина: Малахов готовит новую сенсацию об изнасилованной школьнице
Андрей Малахов. Фото: пресс-служба LF City Awards
Громкая история потрясла приволжскую столицу

Андрей Малахов готов представить широкой публике "вторую Диану Шурыгину".

Как сообщает сайт "Комсомольская правда", съемочная группа программы "Привет, Андрей!" собралась в Нижний Новгород, чтобы осветить громкий скандал с двойным изнасилованием. ЧП случилось 2 года назад: тогда подвыпившая 12-летняя школьница пришла в гараж к малознакомым парням и предложила им выпить. Один из них согласился, другой – отказался.

По словам девушки, после этого юноши надругались над ней. Однако в насилии признался лишь один из них, второй молодой человек утверждает, что не трогал школьницу. Заявление в полицию подали только через год после случившегося. В октябре этого года один из обвиняемых получил 12 лет тюрьмы, а второй был осужден на 6 лет. История вызвала огромный резонанс в городе – не все верят в то, что девушка рассказала правду.

Знакомая ученицы рассказала, что пострадавшая девочка хвасталась в школе, что появится на Первом канале и "станет знаменитой, как Диана Шурыгина".

Мать пострадавшей выразилась твердо:

"В отношении моей дочери, не достигшей 14-летнего возраста, были совершены развратные действия сексуального характера. Везде транслируют ложь... По-другому поступить не могла – я мать, и это мой долг, как по совести, так и по закону".

Ну а российским телезрителям остается ждать анонсов нового выпуска.

Валентина МАЙОРОВА

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