Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Полуголая Чехова разнесла отечественных звезд за лицемерие

"Лицемерие и заигрывание": полуголая Чехова разнесла отечественных звезд
Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая откровенно высказалась о своих коллегах

Анфиса Чехова заявила, что знаменитости не интересуются своими поклонниками, а все теплые слова, с которыми звезды обращаются к своим подписчикам, – это просто фальшивка.

"Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание... звезды любят лишь свое отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди... их...не слишком интересуют!", - 

написала Анфиса на своей страничке в Instagram. 

Свой предельно честный пост Чехова сопроводила пикантной фотографией в купальнике, который позволил разглядеть пышный бюст и крутые бедра звезды. Идеальный макияж, золотое ожерелье и минималистическая укладка завершили чувственный образ Анфисы.

Соответственно, поклонники больше обратили внимания на внешний вид телеведущей, чем на ее тираду:

"Ух какая красотка!", "Кстати любой наряд одежды вам классно идут", "На вашем красоту Нет слов просто прекрасная", "Анфиса – красавица! И душой и телом!" 

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. 

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей