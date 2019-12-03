Телеведущая откровенно высказалась о своих коллегах

Анфиса Чехова заявила, что знаменитости не интересуются своими поклонниками, а все теплые слова, с которыми звезды обращаются к своим подписчикам, – это просто фальшивка.

"Мне всегда казалось, что это такое лицемерие и заигрывание... звезды любят лишь свое отражение в глазах подписчиков! А конкретные люди... их...не слишком интересуют!", -

написала Анфиса на своей страничке в Instagram.

Свой предельно честный пост Чехова сопроводила пикантной фотографией в купальнике, который позволил разглядеть пышный бюст и крутые бедра звезды. Идеальный макияж, золотое ожерелье и минималистическая укладка завершили чувственный образ Анфисы.

Соответственно, поклонники больше обратили внимания на внешний вид телеведущей, чем на ее тираду:

"Ух какая красотка!", "Кстати любой наряд одежды вам классно идут", "На вашем красоту Нет слов просто прекрасная", "Анфиса – красавица! И душой и телом!"

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.