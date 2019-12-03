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Летучая в узком купальнике показала эффектную грудь

"Такая киска": Летучая в узком купальнике показала эффектную грудь
Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Пикантное фото телезвезды собрало тысячи отметок "нравится" и ни одного отрицательного отзыва

Елена Летучая вместе с супругом улетели подальше от московских снегов. Звезда отдыхает на Мальдивах и с удовольствием фотографируется под ярким тропическим солнышком. Сегодня Летучая выложила снимок в предельно откровенном белом купальнике: бюстгальтер на тонких шнурочках не смог скрыть пышную грудь теледивы, а крошечные трусики едва прикрыли то, что должны прикрывать.

"Ты сладкая конфетка детка", "Боже ты такая киска", "Идеальна!", "Елена прекрасная", "Ну, наконец-то Леночка блеснула своими прелестями, порадовав мужскую часть своих подписчиков", "Муж одобряет ? Он такой секси", "Просто лапочка", "Ну очень яркая девушка" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены), -

интернет-пользователи оставили самые разнообразные комментарии под постом Летучей в Instagram.

Звезда любит эпатировать публику, демонстрируя роскошное декольте. Порой Елене достается за слишком откровенные фото и видео, однако на этот раз поклонники Летучей пришли в восторг: пост телеведущей за час набрал более 7 тысяч отметок "нравится" и ни одного негативного комментария.

Валентина МАЙОРОВА

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