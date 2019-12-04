Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезды с того света: покойники из сериала "Громовы"

Звезды с того света: покойники из сериала "Громовы"
Василий Лыкшин. Фото: www.globallookpress.com
Многие актеры ушли из жизни незаметно

Мини-сериал "Громовы" впервые вышел на экраны в 2006 году и сразу завоевал зрительскую любовь. Все 12 серий семейной саги россияне смотрели с большим интересом, даже не подозревая, что не все герои фильма были профессиональными актерами.

Например, сыгравший роль Саши Василий Лыкшин. Парень из неблагополучной семьи до съемочной площадки успел побывать в колонии. талант в юном даровании рассмотрела режиссер фильма "Ангел на обочине" Светлана Стасенко, которая никак не могла найти подходящего актера.

В итоге кастинг прошел ребенок из детского дома-интерната. Им оказался Лыкшин. Позже Стасенко его усыновила, напоминает Журнал "Точка." в Яндекс Дзен канале. Однако популярность Васе принесли "Громовы" и "Сволочи". Но в 22 года его жизнь оборвалась. Он просто не проснулся. 

Александра Назарова. Фото: www.globallookpress.com

Еще одной утратой актерского состава мини-сериала стала Александра Назарова, которая сыграла Анну Петровну, бабушку Семена. Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Российской Федерации скончалась минувшим летом на 80-м году жизни. Под ее конец у Назаровой развилась болезнь легких. 

Также в продолжении "Громовых" не сможет сняться актер, сыгравший самое большое количество ролей Сталина в мире, Анатолий Дзиваев. В сериале он запомнился зрителям в образе Лени Красноярского. Смерть полного грандиозных планов, в том числе режиссерских задумок, артиста ошарашила близких и коллег. Страдавший последнее время серьезной болезнью Дзиваев незаметно покинул этот мир в ноябре 2016 года. 

Анатолий Дзиваев. Кадр из фильма

Ранее "Утро" опубликовало подборку ушедших из жизни участников проекта "Последний герой". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей