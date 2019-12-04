Многие актеры ушли из жизни незаметно

Мини-сериал "Громовы" впервые вышел на экраны в 2006 году и сразу завоевал зрительскую любовь. Все 12 серий семейной саги россияне смотрели с большим интересом, даже не подозревая, что не все герои фильма были профессиональными актерами.

Например, сыгравший роль Саши Василий Лыкшин. Парень из неблагополучной семьи до съемочной площадки успел побывать в колонии. талант в юном даровании рассмотрела режиссер фильма "Ангел на обочине" Светлана Стасенко, которая никак не могла найти подходящего актера.

В итоге кастинг прошел ребенок из детского дома-интерната. Им оказался Лыкшин. Позже Стасенко его усыновила, напоминает Журнал "Точка." в Яндекс Дзен канале. Однако популярность Васе принесли "Громовы" и "Сволочи". Но в 22 года его жизнь оборвалась. Он просто не проснулся.

Еще одной утратой актерского состава мини-сериала стала Александра Назарова, которая сыграла Анну Петровну, бабушку Семена. Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Российской Федерации скончалась минувшим летом на 80-м году жизни. Под ее конец у Назаровой развилась болезнь легких.

Также в продолжении "Громовых" не сможет сняться актер, сыгравший самое большое количество ролей Сталина в мире, Анатолий Дзиваев. В сериале он запомнился зрителям в образе Лени Красноярского. Смерть полного грандиозных планов, в том числе режиссерских задумок, артиста ошарашила близких и коллег. Страдавший последнее время серьезной болезнью Дзиваев незаметно покинул этот мир в ноябре 2016 года.

Ранее "Утро" опубликовало подборку ушедших из жизни участников проекта "Последний герой".