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Художественный руководитель Московского театра клоунады (Театриума на Серпуховке) Тереза Дурова потеряла сознание. Это произошло в ее квартире.Причина случившегося устанавливается. Женщину без чувств нашел ее водитель, когда она в назначенное время не вышла к машине, сообщает РЕН ТВ.
Информацию о произошедшем пресс-секретарь театра не опровергла и не подтвердила. В ближайшее время пройдет совещание, на котором должна присутствовать Тереза Дурова, заявила Марина Павлова телеканалу "Звезда".
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Тереза Дурова основала Московский театр клоунады, известный сегодня как "Театриум на Серпуховке". Она правнучка циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова, дочь Терезы Васильевны Дуровой – дрессировщицы, народной артистки РФ – и Ганнибала Наджарова, который сначала был музыкантом, а потом вслед за женой стал дрессировщиком.
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