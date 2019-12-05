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Народную артистку России реанимируют на дому

Народную артистку России реанимируют на дому
Фото: www.globallookpress.com
У правнучки Анатолия Дурова подозревают инсульт

Художественный руководитель Московского театра клоунады (Театриума на Серпуховке) Тереза Дурова потеряла сознание. Это произошло в ее квартире.

Причина случившегося устанавливается. Женщину без чувств нашел ее водитель, когда она в назначенное время не вышла к машине, сообщает РЕН ТВ.

Информацию о произошедшем пресс-секретарь театра не опровергла и не подтвердила. В ближайшее время пройдет совещание, на котором должна присутствовать Тереза Дурова, заявила Марина Павлова телеканалу "Звезда".

Врачи прибывшей по вызову "скорой" приводят народную артистку России в чувство. Позже ее отвезут в больницу., пишет телеграмм-канал Mash.

Тереза Дурова основала Московский театр клоунады, известный сегодня как "Театриум на Серпуховке". Она правнучка циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова, дочь Терезы Васильевны Дуровой – дрессировщицы, народной артистки РФ – и Ганнибала Наджарова, который сначала был музыкантом, а потом вслед за женой стал дрессировщиком. 

Полина ДОРОЖКИНА

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