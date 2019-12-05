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Ани Лорак недавно показала клип на свою песню "Мы нарушаем" и теперь с трепетом ждет откликов своих почитателей.
"А вы успели посмотреть мое новое видео?", -
спросила звезда у своих подписчиков в Instagram.
Свой вопрос Лорак проиллюстрировала фотографией в откровенном наряде: гордо откинув голову, звезда стоит в крошечной черной юбочке и такого же цвета микротопе, так что все желающие могут полюбоваться великолепным прессом певицы.
Одним из первых свое профессиональное мнение высказал мэтр отечественной эстрады Игорь Крутой:
"Молодец,Каролина!"
Комментарий продюсера можно смело отнести как к клипу, так и к внешнему виду похорошевшей Ани. Остальные поклонники артистки присоединили свой дружный хор к мнению композитора:
"Конечно посмотрели этот шедевральный видеоклип", "Как всегда прекрасна как никогда", "Оно великолепно радуйте нас чаще", "Раз 50 уже наверное! Клип шикарный", "клип просто огонь, наполненый счастьем и блеском ваших глаз", "Мы скучали по такой счастливой и влюбленной Каролине" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Ранее Лорак поделилась с широкой публикой очередным откровенным фото.
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