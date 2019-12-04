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Лорак показала лифчик через прозрачную блузку

"Вы готовы?": Лорак в прозрачной блузке показала лифчик
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка в откровенном наряде блеснула формами

Ани Лорак выложила в соцсети новое фото. На нем певица запечатлена в прозрачной блузе на завязках, сквозь которую виден лифчик, а также в сверкающих брюках, высвечивающих части голых ног. Звезда стоит, подбоченившись и слегка выгнув стройное тело, живот обнажен, волосы падают на лицо и плечи.

"Завтра! Вы готовы?" – написала она под кадром. И добавила, что вот вот состоится премьера ее клипа "Мы нарушаем". 

Поклониики ответили, что "конечно, готовы", "очень ждут", "с нетерпением" и "в предвкушении". А также восхищенно оценили вид артистки: "Невероятный образ", "Шикарный", "Обалденный", "Нереально красивая", "Кошечка", "Вы потрясающе выглядите", "Превосходно", "Огонь – девушка", "Всегда на высотке", "Такая сексуальная", "Богиня любви", "Сочная".    

Ранее Ани Лорак показала пышные ягодицы в латексе и эротично станцевала в мини. 

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Полина ДОРОЖКИНА

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