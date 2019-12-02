Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лорак вышла на мороз в коротких шортах на голое тело

Лорак вышла на мороз в коротких шортах на голое тело
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Артистка в откровенном образе поделилась важными новостями

Ани Лорак поделилась в Инстаграм новым фото. На нем она в атласной блузе изумрудного цвета, коротких шортиках в клеточку и высоких черных сапогах подняла ногу на ступенях. В таком наряде певица вышла на улицу, где стоит мороз.

Под кадром артистка предупредила, что осталось совсем немного "до премьеры клипа", добавив: "А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь!"

Фанаты не скрыли своего восхищенияи. Одни лишь мычали ( "Ммм"), другие эмоционально передали чувства: "Невероятно красивая", "Ты супер!", "Вау, какая", "Бомбезная", "Огонь", "Какой крутой образ...", "Изумруд", "Шикарная", "Богиня", "Как красиво уложены волосы, Вам очень идет именно так!!!! Превосходно!!!", "Секси", "Вам нереально идет этот образ", "Прелестная", "Очаровательная".

Нашлись и те, кому не понравилось. "Опять это чмо коротконогое в репетузах! Село оно и в Африке село!", "Лорак выступает – сразу переключаю на другой канал!"  – высказались недовольные видом и заявлением дивы.

Певица, видимо, решила усилить впечатление. Она выложила еще один кадр, на котором с оголенной грудью прижалась к Сергею Лазареву. Поклонники были без ума.

Ранее Ани Лорак эротично станцевала в мини и засветила голую грудь.  

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Мужики, это страшно!": пассажиры рухнувшего с моста автобуса рассказали подробности

Выжившие в жуткой аварии отмечают второй день рождения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей