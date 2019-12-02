Артистка в откровенном образе поделилась важными новостями

Ани Лорак поделилась в Инстаграм новым фото. На нем она в атласной блузе изумрудного цвета, коротких шортиках в клеточку и высоких черных сапогах подняла ногу на ступенях. В таком наряде певица вышла на улицу, где стоит мороз.

Под кадром артистка предупредила, что осталось совсем немного "до премьеры клипа", добавив: "А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь!"

Фанаты не скрыли своего восхищенияи. Одни лишь мычали ( "Ммм"), другие эмоционально передали чувства: "Невероятно красивая", "Ты супер!", "Вау, какая", "Бомбезная", "Огонь", "Какой крутой образ...", "Изумруд", "Шикарная", "Богиня", "Как красиво уложены волосы, Вам очень идет именно так!!!! Превосходно!!!", "Секси", "Вам нереально идет этот образ", "Прелестная", "Очаровательная".

Нашлись и те, кому не понравилось. "Опять это чмо коротконогое в репетузах! Село оно и в Африке село!", "Лорак выступает – сразу переключаю на другой канал!" – высказались недовольные видом и заявлением дивы.

Певица, видимо, решила усилить впечатление. Она выложила еще один кадр, на котором с оголенной грудью прижалась к Сергею Лазареву. Поклонники были без ума.

Ранее Ани Лорак эротично станцевала в мини и засветила голую грудь.

