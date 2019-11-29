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Лорак втиснула пышные ягодицы в латексные штаны

"Очень мощно": Лорак втиснула пышные ягодицы в латекс
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Дива снялась в сексуальном наряде

Ани Лорак опубликовала в Instagram фото с Татьяной Навкой. В кадре артистка показана в блузе с голыми плечами и штанах из черного латекса, которые плотно облегают ее стройные ноги и едва уместившиеся туда пышные ягодицы.

"Замечательная новость для всех любителей сказок! Я стану голосом главной героини в мюзикле  "Спящая красавица. Легенда двух королевств"!", – сообщила звезда под снимком.

Это не оставило поклонников артистки равнодушными.

"Какие милые",  "О боже... вы душки",  "Замечательные, талантливые женщины и обе красавицы!", "Девчонки, какие же вы одновремено и милые и роскошные", "Очень мощно",

– восхищались они, отметив, что рады и с нетерпением ждут нового спектакля. Также вспомнили, что "видели трогательное видео, где Татьяна плачет", когда Ани исполняет песню. "Вот что значит голос до мурашек!... Очень круто!" – поделились впечатлениями фанаты. 

Были и недовольные. Они назвали диву "мисс ужас", ее пение – "воплями овечьими" и обвинили в притворстве, потребовав: "Чуток естества в позе". 

Ранее Ани Лорак зажигательно танцевала в супермини, которое почти не прикрывало ее интимные места. А до этого у нее из короткого топа выпала грудь.

Фоторепортаж
В купальнике и белье: смелые снимки оголившейся Лорак
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak Ани Лорак. Фото:instagram.com/anilorak
Полина ДОРОЖКИНА

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