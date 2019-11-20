Дива меняла наряды, которые с каждым разом становились все откровеннее

Ани Лорак опубликовала в соцсети новое видео, в котором показана на сцене. С каждым новым номером менялась ее одежда. Певица выходила к зрителям то в красном платье с низким вырезом на груди, то в сверкающем мини с глубоким декольте, то в полупрозрачном боди, то в облегающих штанах и топе на тонких бретельках. Она бегала, залазила в стеклянную ванну, трясла пышным бюстом и виляла задом.

Под роликом звезда поблагодарила всех, кто побывал на ее шоу "Дива" и объявила о завершени тура в этом году. "До встречи 2020! Уже сегодня наша команда работает, чтобы порадовать вас новыми песнями, программами, дуэтами и творческими сюрпризами!" – сообщила она.

Видео произвело фурор в соцсети. Подписчики делились впечатлениями от выступлений певицы и засыпали ее щедрыми комплиментами: "Неероятное шоу блистательной дивы", "Очень крутое", "Было супер", "Великолепно", "Красивая же во всех видах!!!", "Шикарная дива", "Ты невероятная вселенная", "Потрясающая", "Восхитительная", "Прелесть", " Фигура то, что надо".

Лишь один обругал артистку. "Обезьяна ты силиконоботоксная!" – высказался недовольный. А некая дама заметила изменения во внешности звезды и спросила: "Каролина, Вы ждете ребеночка? Животик кругленький".

Недавно Ани Лорак в мини возбудила поклонников эротичным танцем. Ранее обнажила грудь, расставила ноги и снялась в микротопе и коротких шортах.