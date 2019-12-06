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"Плюнул в колодец": Паулс взбесил россиян

"Плюнул в колодец": Паулс взбесил россиян
Раймонд Паулс. Фото: www.globallookpress.com
Упрек знаменитого композитора из Латвии вызвал недовольство

Раймонд Паулс назвал публику нашей страны "навязчивой", отметив. что на его родине все не так. Эти слова задели интернет-пользователей.

"Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера", - заявил композитор и пианист в интервью Apollo.

Читатели РИА Новостей отреагировали резко, напомнив знаменитости прошлое: 

"В молодости из Москвы не вылазил, славу и бабло зарабытывал... русская публика его не смущала тогда. Лицемер", "Напился, а потом плюнул в колодец", "Когда пианист или композитор открывает рот, он частенько роняет весь свой авторитет, нажитый непосильным трудом. Озвучивает какие-то мелкие обиды или мелочные проблемы", "Думаю, это неприлично и неэтично на склоне лет", "Бедняжка... Столько российских денег навязали... Какое насилие со стороны русских", "Политика и его прогнула, последнее время почему-то выросшие, выучившиеся и получившие признание в СССР опускают себя, лишь бы получить привилегии в своей стране, так ведь аукнется – людская память хорошо запоминает, когда в них плюют", "Забыл на старости лет, где сделал свое имя?!". 

Когда-то Раймонд Паулс по-другому говорил о гражданах нашей страны. "У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь к русским", – заявил он. 

Полина ДОРОЖКИНА

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