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"Шуба на купальник": секс-звезда показала зимний гардероб

"Шуба на купальник": секс-звезда показала зимний гардероб
Татьяна Котова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка нестандартно подготовилась к зимнему сезону

Актриса и певица Татьяна Котова порадовала своих поклонников необычным роликом: она примерила яркие зимние наряды и призвала всех женщин, выбирающих черные пуховики, "переходить на светлую сторону".

Модная шубка, платьица и туфельки вызвали живой отклик у прекрасных дам:

"А шуба на купальник вас не смущает?", "Какая у тебя фигура!!!!!!!!", "На Котике все хорошо!", "Какие ноги!!!! Шикарные!!!!", "И как всегда шикарна и образы шикарны", "Очень круто!!!!!"

Впрочем, кое-кто из подписчиков посчитал, что яркие образы, предложенные Татьяной в Instagram, не подойдут для суровых российских реалий:

"Ахаха представляю я.. как в Мурманске я бегу в таких образах в -20 по сугробам Особенно в полярную ночь", "Одежда огонь, но чтобы также на каблуках зимой ходить, мне нужно многолетняя практика", "Образы хороши, но абсолютно не годятся для реальной жизни".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА

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