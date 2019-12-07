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"Какая грудь!": дочь Крутого выставила напоказ загорелый бюст

"Какая грудь!": дочь Крутого выставила напоказ загорелый бюст
Виктория Крутая. Фото: www.globallookpress.com
Пляжный образ подчеркнула соломенная шляпа

Виктория Крутая продолжает оставаться в центре внимания и сводить с ума своих подписчиков. Эффектная внешность звездной наследницы словно магнитов привлекает мужские взгляды. 

На опубликованной в Instagram фотографии девушка позирует в черном купальнике, демонстрируя красивую грудь. Пляжный лук Виктории дополнила соломенная шляпа. 

Восхищенные фолловеры не скрывают восторга и с восхищением заваливают Крутую различными комплиментами. 

"Прелесть, обожаю тебя", "Вика, ты воплощение красоты", "Вика, ты воплощение красоты", "Вы очень красивая" 

Сергей САЗОНОВ

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