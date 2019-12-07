Грудастая Седокова со своим парнем запустили поцелуйный челлендж

Артистка съела луковицу и полезла целоваться со своим бойфрендом

Певица Анна Седокова запустила необычный челлендж, откусив несколько раз на камеру луковицу, а потом поцеловав своего молодого человека – баскетболиста Яниса Тимму.

У некоторых подписчиков происходящее на видео в Instagram артистки вызвал бурю эмоций. Одни умилялись парочке, а другие недоумевали, как можно было съесть целую луковицу.

"У вас определённо любовь", "Надо было парню дать съесть", "Какие же вы милые", "Это было жёстко)))", "Это так смешно", "Какие вы классные", "Это любовь"