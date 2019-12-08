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"Смачно": известная певица потрясла задом

"Смачно": известная певица потрясла задом
Анна Плетнева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка эротично станцевала на камеру

Анна Плетнева опубликовала в Инстаграме ролик, как сексуально трясет ягодицами. В кадре знаменитость снялась в серебристом лифчике и такого же цвета юбке с высоким разрезом. Поклонники возбудились от зажигательных движений певицы.

"Круто пляшите", "Смачно", "Очень интересное видео! Выглядит все очень красиво!", "Ты прекрасна!!!", "Прикольный танец", "Всё так блестяще и сексуально просто замечательно", "Пиратка самая сексуальная", "Потрясающе", "Секси, не возможная прям", – восхитились фанаты Плетневой.

Некоторые интернет-пользователи отметили сексуальный образ певицы, придя к выводу, что со стилистом ей повезло. А другие интересовались, как звезде удается так скакать на высоких каблуках, и попросили дать мастер-класс.

Ранее "Утро" писало об эротичных движениях Алены Водонаевой. 

Полина ИВАНОВА

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