Артистка развалилась на сцене в наряде с огромным декольте

Состоялся дебют Веры Брежневой в качестве стендап-комика. Свое выступление звезда опубликовала в Instagram. На превью к видео певица лежит на сцене в обтягивающей черной майке с глубоким декольте и джинсах. Большой вырез открыл грудь певицы, одна из которых будто "утекла" из топа.

"Мой первый stand-up, и я оставлю его здесь", – подписала снимок Брежнева, поблагодарив всех за поддержку.

"Надеюсь последний", "Она не вошла в роль как комик", "Смеялись, потому что 99,9% лицемеров! Ну реально, к чему? Но такое ощущение, что вы сами себе хотите напомнить о своей сексуальности!", "Попытка неплохая, но слишком много внимания к самой себе",

– прокомментировали подписчики выступление артистки. Однако большинство комментариев были все-таки положительными – поклонники высоко оценили чувство юмора звезды, отметив ее талант:

"Выступление великолепно!", "Талантливый человек талантлив во всем", "Какая шикарная. Не хотела смотреть, чтобы не разочароваться. А тут столько эмоций! И посмеялась, и расчувствовалось! Спасибо", "Неожиданно и потрясающе!", "Карьера певицы закончится – в камеди пойдешь".

Ранее Вера Брежнева удивила поклонников снимком с короткими рыжими волосами в обтягивающем костюме.