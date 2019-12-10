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Развалилась на лестнице: Каменских засветила мохнатую подружку

Развалилась на лестнице: Каменских засветила мохнатую подружку
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Звезда показала нежный утренний ритуал

Певица Настя Каменских показала подписчикам, как проводит свое утро. Звезда опубликовала видео со своей собакой Мими, которая развалилась на лестнице в забавной позе, спокойно смотря хозяйку.

"Пойдем завтракать, зайчик мой", – ласково обращается Каменских к любимице, интересуясь, удобно ли ей так сидеть.

Белоснежную собаку породы бишон фризе певице подарили в 2016 году. Настя была в таком восторге от Мими, что даже завела ей собственную страницу в Instagram, а сейчас часто радует поклонников видео с участием своей любимицы в своем аккаунте.

Ранее Каменских выложила фото, на котором она стоит выгнувшись, показывая свое роскошное тело и накаченные ягодицы.

Карина СИРАЗОВА

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