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Серябкина втиснула сдувшуюся грудь в бронежилет

Серябкина втиснула сморщенную грудь в бронежилет
Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com
Странный вид певицы озадачил народ

Ольга Серябкина запечатлена себя за несколько минут до выхода в эфир. Кадры появились в Инстаграм звезды. На видео она с утомленным лицом сидит в похожем на бронежилет топе и велосипедках, раздвинув ноги, пока стилисты завершают макияж.

"YouTube, I’m ready", – написала она.

Поклонников певицы озадачил ее странный вид и уставшее лицо. Некоторые отметили, что Серябкина выглядит все хуже, а ее грудь стремительно уменьшается. Другие удивились бронежилету (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Еще и бронежилет" "Очень уставший вид! ( чувствуется, что необходим отдых" "Грудь все меньше, лицо все ужасней. Ты в кого прревращаешься?" – высказались комментаторы.

Ранее полуголая Серябкина снялась на лестнице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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