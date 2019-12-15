Странный вид певицы озадачил народ

Ольга Серябкина запечатлена себя за несколько минут до выхода в эфир. Кадры появились в Инстаграм звезды. На видео она с утомленным лицом сидит в похожем на бронежилет топе и велосипедках, раздвинув ноги, пока стилисты завершают макияж.

"YouTube, I’m ready", – написала она.

Поклонников певицы озадачил ее странный вид и уставшее лицо. Некоторые отметили, что Серябкина выглядит все хуже, а ее грудь стремительно уменьшается. Другие удивились бронежилету (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Еще и бронежилет" "Очень уставший вид! ( чувствуется, что необходим отдых" "Грудь все меньше, лицо все ужасней. Ты в кого прревращаешься?" – высказались комментаторы.

Ранее полуголая Серябкина снялась на лестнице.