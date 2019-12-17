У заслуженной артистки России украли почти два миллиона рублей

Актриса.Валентина Савельева, известная по фильму "Угрюм-река", несколько дней назад пришла в полицию. Пожилая женщина пожаловалась, что у нее украли большую сумму денег.

Кинозвезде с 1 по 2 декабря звонили по телефону люди, которые назывались сотрудниками банка и говорили, что "на ее счетах проводятся подозрительные операции и для сохранности средств необходимо сообщить некоторые личные данные", рассказал сайту "Комсомольская правда" источник. Пенсионерка поверила и назвала все, что у нее просили, и лишилась 1 млн 950 тыс. 720 рублей.

Когда эта сумма исчезла с ее счетов 2 декабря, артистка думала, что это стандартная процедура банка и все ее накопления скоро вернутся. Поэтому она не сразу обратилась в полицию, а только через два дня. Идет проверка всех обстоятельств произошедшего. Обокравших заслуженную артистку России лже-банкиров ищут.

Советская и российская актриса театра и кино Валентина Савельева родилась в июле 1940 года. Закончила ГИТИС, и в 1961 г. стала актрисой Центрального академического театра Советской (Российской) Армии, где сыграла несколько десятков ролей. В 2010 г. была удостоена звания "Заслуженная артистка России". Она известна по таким фильмам, как "Угрюм-река", "Призываюсь весной", "Белая палатка", "Жизнь и судьба".

Ранее стало известно о смерти актера, исполнявшего одну из ролей в картине "Угрюм-река".