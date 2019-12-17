Артистка выступила практически без одежды

Ани Лорак вышла на сцену в одном боди с глубоким декольте. Обтягивающий наряд полностью открыл стройные ноги певицы и ее ягодицы. В полумраке создалось впечатление, будто артистка совершенно обнажена.

Певица опубликовала видео с отрывком ее выступления, где она лежит, а затем перекатывается по специально установленной квадратной площадке. В Сети Ани Лорак жестко раскритиковали:

"Противно смотреть будет, как она корячится, 41 год бабе, пусть вообще еще голой на сцену выйдет".

Однако положительных комментариев все-таки было больше – видео было восторженно принято поклонниками Лорак. Певице сделали массу комплиментов и отметили, что хотели бы сами посетить ее шоу:

"Дива! Ани самая лучшая и любимая!", "Секси", "Ты супер", "Вы – лучшая певица, наша гордость", "Идеал женской красоты, пример сильной, мудрой и доброй женщины!", "Какая Вы роскошная!".

Ранее в Сети появилось архивное видео певицы, где 18-летняя Лорак выступает в коротком топе с кудрявыми волосами.