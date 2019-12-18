Известный продюсер обрадовался уходу Примадонны

Максим Фадеев прокомментировал отказ Аллы Пугачевой выступать в новогодних шоу на телевидении. По словам продюсера, Примадонне давно следовало это сделать.

"Молодец. Наконец-то у нее хватило на это ума",

– сказал Фадеев "Царьграду". Алла Пугачева ранее заявила, что не будет принимать участие в новогодних "огоньках". В прошлом году певица также отказалась выступать.

По словам Фадеева, на центральных каналах не показывают молодых исполнителей из-за редакционной политики. Так, от Первого канала изменений ждать не стоит, считает композитор, пока каналом руководит Константин Эрнст.

"Пока Эрнст сидит, не будет никаких вам талантливых людей. Он один талантливый, вы же знаете. Он себя считает одним-единственным талантливым. Поэтому и показывать некого, кроме него",

– с иронией заявил Фадеев.

Ранее всплыл скандал с участием Аллы Пугачевой – с Примадонной отказались работать после того, как она разорвала на женщине пальто.