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Александра Петрова жестко раскритиковали за слова о домогательствах к женщинам. По мнению феминисток, артист сделал глупое заявление и собрал все сексистские стереотипы.
"Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания",
– заявил Петров в интервью Buro 24/7, отвечая на вопрос о скандалах с домогательствами. По его словам, ни один мужчина не сможет пристать к женщине, если она сама этого не захочет.
"Никакие домогательства недопустимы и неприемлемы. Очень удобно думать, что женщины хотят этого сами. Нет, не хотят",
– цитирует "Телеканал 360" режиссера Леду Гарину. Она добавила, что высказывание актера оправдывает насильников. Журналист Ольга Липовская также сочла заявление Петрова глупым. "Современная русская женщина, по крайней мере городская, с определенным уровнем образования, все это даже слушать не станет", – заключила она.
Ранее Александр Петров откровенно рассказал о мастурбации в интервью Ксении Собчак.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем