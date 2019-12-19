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Звезду "Вторжения" осадили за слова о русских женщинах

Звезду "Вторжения" осадили за слова о русских женщинах
Александр Петров. Фото: www.globallookpress.com
Известный актер оправдал домогательства

Александра Петрова жестко раскритиковали за слова о домогательствах к женщинам. По мнению феминисток, артист сделал глупое заявление и собрал все сексистские стереотипы.

"Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания",

заявил Петров в интервью Buro 24/7, отвечая на вопрос о скандалах с домогательствами. По его словам, ни один мужчина не сможет пристать к женщине, если она сама этого не захочет.

"Никакие домогательства недопустимы и неприемлемы. Очень удобно думать, что женщины хотят этого сами. Нет, не хотят",

– цитирует "Телеканал 360" режиссера Леду Гарину. Она добавила, что высказывание актера оправдывает насильников. Журналист Ольга Липовская также сочла заявление Петрова глупым. "Современная русская женщина, по крайней мере городская, с определенным уровнем образования, все это даже слушать не станет", – заключила она.

Ранее Александр Петров откровенно рассказал о мастурбации в интервью Ксении Собчак.

Карина СИРАЗОВА

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